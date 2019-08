Ministério da Administração Interna promove 1500 elementos da PSP

O ministério da Administração Interna vai promover 1500 elementos da PSP.O anúncio foi feito em comunicado, no qual? se refere que as promoções foram autorizadas "no âmbito do esforço contínuo de valorização das carreiras das forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna".Estas promoções, adianta a nota oficial, "somam-se às 2550 já autorizadas no decurso da presente legislatura".Em quatro anos, o Governo autorizou 4050 promoções na PSP, mais do dobro do que entre 2011 e 2015.