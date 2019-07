Ministério da Defesa lança portal para ajudar a recrutar jovens para forças armadas

O Governo apresentou esta segunda-feira o portal do recrutamento, que o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, considerou uma "ferramenta urgente" que pode ajudar a recrutar jovens para as forças armadas."É uma ferramenta inserida num plano muito mais amplo que tem por objetivo facilitar o recrutamento e o conhecimento" por quem quer fazer carreira nas forças armadas, afirmou o ministro Gomes Cravinho, na apresentação do portal do recrutamento, no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa.Face aos últimos números de recrutamento, Gomes Cravinho afirmar esperar que se confirme, em 2019, a quebra da tendência registada desde 2012 para menos pessoas se candidatarem à carreira militar, dado que em 2018 verificou-se um ligeiro aumento."Em 2018, registou-se uma interrupção nessa degradação que se verificou de ano para ano desde 2012", afirmou o ministro, frisando a sua expectativa de nos próximos dois anos haver "uma estabilização ou melhoria dos números".A expectativa do governante é que o Governo e as forças armadas saberão, "com esta e outras medidas, responder ao desafio de recrutar mais e reter" os militares, afirmou, referindo-se ao plano de ação para a profissionalização, relativizando a polémica em torno dos alertas do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro, sobre as dificuldades de recrutamento."Queremos oferecer uma carreira militar mais sólida e estruturada aos jovens que ingressam nas fileiras das forças armadas e estamos seguros de estarmos a identificar metas concretas e realistas que permitam valorizar a carreira militar e torná-la atrativa", afirmou, no discurso que fez para apresentar o portal do recrutamento.O objetivo é, também, dar "uma ferramenta de comunicação mais eficaz no apoio ao recrutamento", que seja "direcionada para os jovens".