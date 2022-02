Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ataque informático

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) foi alvo de um ataque informático que poderá ter comprometido informação classificada do Estado Português, avança a SÁBADO.



A consequência mais visível dessa intrusão, cuja origem não está ainda determinada, foi a interrupção do serviço de email do ministério: desde sexta-feira que os diplomatas e os serviços do Palácio das Necessidades estão sem correio eletrónico. A intrusão foi detetada pelo Serviço de Informações de Segurança e a Polícia Judiciária já está a investigar se esse acesso não autorizado, que foi concretizado, comprometeu de alguma forma a Rede Informática do Governo (RING).

