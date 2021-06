Ministério Público abre inquérito a André Ventura após declarações sobre família do bairro da Jamaica

O Ministério Público recebeu uma denúncia e abriu um inquérito-crime ao deputado André Ventura pelas declarações do presidente do partido de extrema-direita Chega sobre uma família do bairro da Jamaica, no Seixal, que apelidou de "bandidos" ao criticar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por se fotografar com eles.

A participação foi feita pela Comissão Para a Igualdade e Contra a Discriminação. As mesmas declações já levaram a uma condenação cível (em recurso), tendo André Ventura de apresentar desculpas públicas, arriscando indemnizar em 5 mil euros se reincidir.

"A abertura de inquérito por parte do Ministério Público relativamente às minhas declarações sobre o bairro da Jamaica deixa me muito tranquilo. Significa que poderei defender me adequadamente das acusações de racismo e declarações discriminatórias. Acredito que a justiça não se vai deixar capturar pelo politicamente correto", reagiu André Ventura ao CM.