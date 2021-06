O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o desaparecimento do bebé Noah em Proença-a-Velha durante 36 dias.A PJ descartou a intervenção de terceiros no caso e por isso colocou de parte a hipótese de crime.O processo deverá ter em conta a inquirição dos pais do menino, antes e depois do desaparecimento, a inquirição das testemunhas, situação clínica da criança e as perícias feitas enquanto o menino estava no hospital.