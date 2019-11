Ministério Público abre inquérito crime à clínica Ecosado

A clínica Ecosado, em Setúbal, onde foram realizadas as ecografias à mãe do bebé Rodrigo, que nasceu com malformações graves, está sob investigação por decisão do Ministério Público, que abriu um inquérito-crime, divulgou a Procuradoria-Geral da República (PGR)."O Ministério Público determinou a instauração de um inquérito, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal", indicou, esta quinta-feira, a PGR.Na véspera, a Ordem dos Médicos pediu a intervenção do Ministério Público para averiguar a clínica. O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que reuniu com responsáveis da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, indicou que há no caso da Ecosado "matéria que é complicada e que merece intervenção do Ministério Público".A mãe do bebé que nasceu sem olhos nem nariz realizou as ecografias na Ecosado através de credenciais do Serviço Nacional de Saúde. Contudo, a clínica não tinha convenção com o Estado. Por esclarecer está também como e a quem o SNS pagou os exames.A Ordem recebeu, entretanto, 20 situações de pais indignados com a clínica.