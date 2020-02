Ministério Público abre processo a Rosa Grilo por maus tratos ao filho

O Ministério Público de Cascais abriu um processo a Rosa Grilo por maus tratos ao filho. Rosa Grilo está detida preventivamente pela morte do marido, o triatleta Luís Grilo.



A viúva está na cadeia de Tires onde recebia as visitas do filho, numa dessas visitas Rosa terá agredido a criança com um estalo.





A suspeita do homicídio do triatleta admite a agressão ao menor mas explica que o filho foi mal educado com ela e a desrepeitou.O caso está agora a ser investigado num outro processo pelo Ministério Publico de Cascais.