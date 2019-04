Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público acusa 17 arguidos por fuga aos impostos na venda de tabaco

Quinze pessoas e duas empresas estão acusadas num processo por introduzirem tabaco estrangeiro no mercado português sem o pagamento dos impostos.

Por Lusa | 12:10

O MP anunciou também, através da página eletrónica da Procuradoria do Porto, que formulou um pedido para serem declarados perdidos a favor do Estado cerca de 300 mil euros que os arguidos terão lucrado por não pagarem o Imposto Especial sobre o Consumo relativo aos cigarros comercializados.



Pede igualmente a perda de nove veículos utilizados no transporte das mercadorias contrabandeadas.



Os factos na origem da acusação ocorreram entre agosto de 2014 e junho de 2016 nas áreas do Grande Porto e Braga.



Os arguidos "concertaram esforços e vontades por forma a transportarem e distribuírem tabaco manufaturado, oriundo de diversos países e entrado em Portugal por forma não concretamente identificada, a pequenos comerciantes, estabelecimentos comerciais e particulares".



Esquivaram-se deste modo "ao pagamento dos impostos especiais sobre o tabaco com intenção de obterem benefício económico através da sua transação".



Três a quatro quintos do preço de um maço de tabaco comercializado no mercado legal português corresponde a impostos, esclareceu uma fonte da Unidade Ação Fiscal da GNR, contactada pela agência Lusa.