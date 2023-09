Miguel Esteves, ex-vereador do urbanismo de Vila Real, foi acusado pelo Ministério Público de prevaricação. Os factos ocorreram em 2012. Terá convencido dois membros do executivo a aprovarem requerimentos que permitiam alargar em dez anos a autorização de construção de um prédio.O objetivo era concretizar o projeto que valorizava o terreno em 600 mil euros e contrariar as alterações feitas no PDM, em 2011, que implicavam a diminuição da construção.À Lusa, negou o crime.