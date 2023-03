Ministério Público acusa dois homens de matar idoso de 83 anos em 2021 no Porto

O Ministério Público (MP) acusou dois homens de terem matado um idoso de 83 anos no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, em novembro de 2021, adiantou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGR-P).

Além de acusados por um crime de homicídio qualificado, o MP indiciou ainda os dois homens, juntamente com mais dois, de um crime de roubo agravado, referiu a procuradoria na sua página oficial da Internet.

Os dois suspeitos acusados da morte do idoso, detidos em agosto de 2022, aguardam julgamento em prisão preventiva, enquanto os outros dois estão em liberdade.

Segundo a acusação do MP, um dos suspeitos sabia que o idoso de 83 anos, que residia com a esposa de 92 que estava acamada, tinha "avultadas" quantias de dinheiro em casa dado fazer empréstimos com frequência, motivo pelo qual terá combinado com os outros três arguidos apoderarem-se do dinheiro e bens deste.

Dessa forma, considerou o MP, a 19 de novembro de 2021, os quatro suspeitos ter-se-ão deslocado à casa da vítima no Bairro Pinheiro Torres, tendo dois deles ficado no carro para "fugir rapidamente" e outros dois entrado na habitação, sendo um deles conhecido da vítima.

Já no interior da habitação, os alegados homicidas terão agredido o idoso a murro e, com medo que este os viesse a denunciar, terão amordaçá-lo e amarrado com toalhas, colocando-o na casa de banho sem que se pudesse mexer e respirar normalmente, sustentou a acusação.

E, de seguida, terão percorrido as várias divisões da casa e remexido em gavetas, tendo levado dinheiro, ouro e outros bens, acrescentou.

"Na posse dos bens e conscientes que a vítima iria falecer, os arguidos abandonaram a residência, vindo a repartir os artigos furtados com os demais arguidos", especificou o MP.

Segundo a acusação, a morte do idoso terá sido provocada pela "atuação dos arguidos e asfixia mecânica por obstrução da via aérea com oclusão glótica por prótese dentária".