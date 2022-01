Um homem, de 51 anos, é acusado pelo Ministério Público de atropelar intencionalmente e arrastar um vizinho com o carro e de perseguir a companheira deste, em Coimbra. O arguido começa a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal de Coimbra no âmbito dos dois processos.









Os conflitos começaram quando o casal adquiriu, em 2016, a casa contígua à do arguido. Começou por insultar e perseguir a vizinha. A acusação diz que simulava, com recurso a uma faca, os movimentos associados ao corte do pescoço e golpes no peito. Também se masturbou à sua frente.

No caso do vizinho, está acusado de usar o carro para o tentar matar em agosto de 2019. Embateu intencionalmente na viatura do homem e de seguida acelerou de forma brusca na sua direção, atingindo-o com o carro. A vítima caiu para cima do capô tendo-se agarrado às escovas limpa pára-brisas. O arguido é acusado de conduzir aos ziguezagues, a mais de 50 km por hora, durante 700 metros. Depois travou projetando o homem para o chão.