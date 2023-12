Ministério Público acusa homem de crimes de falsidade informática, acesso ilegítimo e burlas através do MB Way

O Ministério Público (MP) acusou um homem de sete crimes de falsidade informática, igual número de crimes de acesso ilegítimo e outros tantos de burla qualificada através do MB Way, foi esta sexta-feira anunciado.

Numa informação disponibilizada no sítio na Internet da Procuradoria-Geral Regional de Coimbra, lê-se que o Departamento de Investigação e Ação Penal Regional deduziu acusação contra um homem, "atualmente detido, pela prática de sete crimes de falsidade informática, sete crimes de burla qualificada e outros tantos de acesso ilegítimo".

"Os factos imputados ocorreram no último trimestre de 2019, recorrendo o arguido à seleção de vítimas entre utilizadores de plataformas de vendas na Internet e ao aproveitamento do respetivo desconhecimento sobre o modo de funcionamento da aplicação MB Way", refere a Procuradoria.

Segundo esta fonte, "o arguido ludibriava as vítimas, a pretexto de pretender fazer-lhes pagamentos, levando-as à instalação da aplicação, à associação de um contacto telefónico por si indicado, bem como a fornecerem--lhe os códigos de acesso respetivos, na sequência do que acedia às contas bancárias e se apoderava das quantias ali existentes".

"O arguido, que fazia deste estratagema modo de vida, em duas das situações imputadas contou com a colaboração" de três pessoas, as quais disponibilizaram contas bancárias para circulação de fundos, sendo contra todas deduzida acusação e pedida a perda de vantagens.

A investigação esteve a cargo da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, sediada em Coimbra.