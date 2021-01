Ministério Público acusa idoso de assassinar a ex com dois tiros

O Ministério Público acusou formalmente Manuel Rodrigues, de 80 anos, do homicídio de Arminda Monteiro, de 58, de quem não aceitava separar-se. O crime ocorreu a 31 de julho de 2020, em Esmoriz, Ovar.



A relação durava há 15 anos. Casaram-se em junho de 2019, mas o facto de a mulher começar a trabalhar motivou ciúmes no agressor, que passou a vigiá-la, controlando os seus telemóveis. Depois de um episódio de violência, Arminda saiu de casa. Até que, naquela manhã de julho, Manuel fez uma espera à porta do emprego da mulher e disparou dois tiros de caçadeira. Está na cadeia.



