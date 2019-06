Ministério Público afirma que insultar e bater em PSP não é crime

Um despacho do Ministério Público da Amadora arquiva a queixa contra dois russos alcoolizados que, no bingo daquela cidade, chamaram "filho da p***" a polícias que acorreram a uma zanga.A procuradora entendeu que essas palavras "não têm o animus de ofender", "funcionando como grito de revolta, exaltação e indignação"."Em particular, o arguido [...] sob o efeito de álcool, chegou a verbalizar a expressão 'filho da p***', mas, estas palavras por si só e no exato contexto factual em que foram proferidas, não têm o animus de ofender quem quer que seja, funcionando antes como 'um grito de revolta', uma manifestação de exaltação e indignação", pode ler-se no documento a que oteve acesso.E o murro de outro arguido no PSP foi ‘só’ para se "defender da própria força física exercida pelo agente policial"."Já no que concerne à alegada agresão física, também consideramos que, atentas as circunstâncias concretas em que o arguido [...] desferiu um murro, fê-lo num contexto em que se queria defender da própria força física exercida pelo agente policial e não com o intuito de lesar o corpo e/ou saúde deste", acrescenta-se.