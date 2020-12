Ministério Público arquiva inquérito sobre o Bolhão

O Ministério Público (MP) determinou o arquivamento do inquérito em que se investigavam supostas ilegalidades no projeto de reabilitação do Mercado do Bolhão, na cidade do Porto.

Em causa, estavam denúncias de um alegado custo manifestamente superior em relação a anterior projeto aprovado, assim como violações de regras urbanísticas e de regras de contratação público.

O inquérito do MP concluiu que não há indícios da prática de qualquer infração criminal. "Considerou o Ministério Público, além do mais, que as opções tomadas ou admitidas em 1998, 2008 e 2015, no que se reporta ao restauro e modernização do Mercado do Bolhão foram diferentes porque o podiam ser, até por via da transmutação das realidades económica, financeira e social", lê-se na nota publicada esta terça-feira pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

"O abandono do projeto anterior em detrimento do atual mais não representa que uma manifestação desse poder de decisão que assiste ao município", acrescenta, concluindo o MP que não houve "quaisquer violações de regras da contratação pública".