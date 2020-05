Ministério Público arquiva investigação à queda de helicóptero do INEM que matou 4 pessoas em Valongo

O Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito que decorria para investigação das causas que levaram à queda do helicóptero ao serviço do INEM, no dia 15 de dezembro de 2018, na Serra de Santa Justa, em Valongo.



O acidente poderá ter sido causado pelas condições meteorológicas adversas que se faziam sentir. Segundo o despacho de 3 de abril deste ano publicado na página da Procuradoria-Geral da Republica, "o Ministério Público concluiu que os factos não afastam a cogitação de várias hipóteses como causa do acidente, sendo uma delas um agravamento inesperado do tempo meteorológico durante a travessia da serra que tenha diminuído drasticamente as condições de visibilidade, sem que se tenha apurado em concreto, com a necessária segurança, qual delas se verificou, pelo que, face a esta incerteza, foi determinado o arquivamento dos autos".

No despacho pode ler-se ainda que "o Ministério Público deu curso às investigações suportadas pelo referido processo por entender que poderiam estar em causa os tipos legais de crime de homicídio por negligência e/ou atentado à segurança de transporte por ar".

Recorde-se que na queda do helicóptero morreram quatro pessoas – o piloto, co-piloto, um médico e uma enfermeira do INEM.

A aeronave caiu quando regressava de um transporte de uma doente de Bragança para o Porto. Deixou de ser visto pelos radares cerca das 18h30 do dia 15 de dezembro de 2018. O primeiro alerta foi dado duas horas depois. As buscas duraram várias horas, sempre dificultadas pela chuva e pelo intenso nevoeiro. Os destroços do heli foram encontrados já na madrugada do dia seguinte.