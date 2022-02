Ministério Público arquiva processo de morte de jovem em Vieira do Minho

O Ministério Público arquivou o inquérito que investigava a morte de Inês Rafael, de 19 anos, a 7 de agosto do ano passado, no parque de campismo da Cabreira, em Vieira do Minho.

Segundo o despacho do Ministério Público, divulgado hoje pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, foram apurados "indícios suficientes para concluir pela inexistência de crime". É ainda indicado que a morte ficou a dever-se a "causa natural".

A morte aconteceu quando a vítima, estudante de Jornalismo no Porto, acampava com vários amigos no parque localizado no lugar de Entre-os-Rios, em Cantelães, no concelho de Vieira do Minho. Na altura, família e amigos pretendiam ver esclarecida a causa da morte. A jovem, de Valongo, tinha recebido a vacina contra a Covid-19 cinco dias antes. Os bombeiros foram chamados ao parque de campismo pelas 07h18, na sequência de uma indisposição da vítima. O óbito acabou por ser declarado. Os amigos ficaram em choque com a tragédia e tiveram de receber apoio psicológico do INEM.