Ministério Público avança com novas suspeitas contra Manuel Pinho

Classificação como PIN da Herdade da Comporta e da Plataforma Logística do Poceirão vão ser visto à lupa.

07:47

Os chamados Projetos de Interesse Nacional (PIN) aprovados por Manuel Pinho e pelo governo de José Sócrates nos quais o Grupo Espírito Santo tivesse um interesse direto são o próximo passo da investigação do chamado "caso EDP".Segundo informações recolhidas pela SÁBADO , depois de se saber que Pinho recebeu mensalmente cerca de 15 mil euros do GES, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal vão escrutinar casos como o da Herdade da Comporta, cujo PIN foi aprovado por Manuel Pinho, e a Plataforma Logística do Poceirão, em cujo consórcio o GES entrou através da Espírito Santo Properties.