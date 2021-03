Ministério Público concorda com o Benfica em levar instrução do caso dos e-mails para Lisboa

O Ministério Público concordou com o Benfica em levar a instrução do 'caso dos e-mails' para Lisboa, isto depois de o clube ter protestado a decisão em Matosinhos.

O Correio da Manhã sabe que a justiça concordou que a discussão do caso fosse feita na capital, onde o crime de violação de correspondência fora cometido, visto que os servidores onde estavam albergadas as mensagens eletrónicas ficam no Estádio da Luz.

Os arguidos do processo são o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, o diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães e o colaborador do FC Porto, Diogo Faria.

A instrução tinha sido adiada e ainda não há nova data definida.