Ministério Público confirma diligências e inquirição de testemunhas no caso Maddie

O Ministério Público anunciou esta quarta-feira a ocorrência de diligências no caso do desaparecimento de Madeleine McCann em maio de 2007.



Numa nota publicada no site do Ministério Público, o MP informa que "o processo encontra-se em investigação, com diligências em curso, designadamente, inquirição de testemunhas".

"Como tem sido informado, corre termos na secção de Portimão do DIAP de Faro um inquérito onde se investigam as circunstâncias que rodearam o desaparecimento, em 2007, de Madeleine McCann", pode ler-se na nota publicada.

A investigação tem sido desenvolvida com "cooperação das autoridades inglesas e alemãs".



A polícia britânica revelou esta quarta-feira um novo suspeito de raptar Maddie, na altura com 3 anos. Trata-se de um homem alemão, de 43 anos, atualmente preso na Alemanha por crimes sexuais, que residiu no Algarve entre 1995 e 2007.