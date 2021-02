"Este incêndio foi um ato terrorista e os três arguidos não merecem qualquer simpatia". Foi desta forma que a procuradora do Ministério Público Adriana Faria pediu esta sexta-feira a condenação, no Tribunal de Porto, do empresário chinês e dos seus dois cúmplices, acusados de homicídio na sequência de um incêndio num prédio no centro do Porto, ocorrido a 2 de março de 2019. Chenglong Li é considerado, segundo a acusação, o mandante do crime – ocorrido num edifício que lhe pertencia - e que foi cometido pelos outros dois arguidos. A magistrada pediu ainda a condenação da mulher do empresário por branqueamento e de um amigo por extorsão.

Segundo a acusação, António Gonçalves, de 55 anos, vivia com a mãe e dois irmãos no terceiro andar e águas furtadas do prédio, na rua Alexandre Braga. As chamas deflagraram no primeiro andar, que estava desabitado, e encurralaram a família no telhado. António Gonçalves não conseguiu escapar e morreu carbonizado. O Ministério Público defende que o empresário chinês, por causa de especulação mobiliária, pretendia que a única família a residir no edifício saísse e, como esta recusava - apesar de várias ameaças -, decidiu planear um despejo à lei do fogo.





A diligência, que devido à pandemia teve lugar no auditório de Gaia, durou todo o dia. As alegações da defesa de Chenglong Li prolongaram-se por cerca de quatro horas, com o advogado a lançar dúvidas sobre a credibilidade da investigação da PJ do Porto. O empresário responde por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, branqueamento e tentativa de extorsão.