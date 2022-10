Ministério Público de Coimbra acusa homem por agredir a mulher

O Ministério Público de Coimbra acusou um homem de 52 anos, suspeito do crime de violência doméstica, em Coimbra, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria.

O homem foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, no sábado, indiciado pela prática do crime de violência doméstica e os factos que o tribunal considerou "fortemente indiciados ocorreram nesse mesmo dia, no concelho de Coimbra", referiu a Procuradoria da República da Comarca de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o arguido "insultou a vítima, com quem é casado, dirigindo-lhe expressões e nomes ofensivos, agarrou-a pelo queixo, desferiu-lhe uma dentada no nariz e um murro na nuca, fazendo com que a mesma fosse embater com a cabeça na parede, caindo no chão, inanimada".

Na sequência do sucedido, a PSP de Coimbra acorreu "ao local dos factos e procedeu à detenção do arguido".

Presente a primeiro interrogatório judicial, ao arguido foi determinado que aguardasse o desenvolvimento do processo sujeito às medidas de coação de "obrigação de apresentação periódica, uma vez por semana", em qualquer posto policial, bem como proibição de contactar a vítima por qualquer meio.

O homem foi ainda proibido de se aproximar ou permanecer na casa de morada de família e local de trabalho da vítima, assim como obrigado a "abandonar a casa de morada de família".

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Secção Especializada em Violência Doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Coimbra, com a coadjuvação da PSP de Coimbra.