Ministério Público de Leiria acusa militar da GNR de violência doméstica e perseguição

O Ministério Público de Leiria acusou um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) dos crimes de violência doméstica, perseguição, devassa da vida privada, acesso indevido, perturbação da vida privada e violação de domicílio, sobre a ex-mulher.

No despacho de acusação lê-se que, não obstante o divórcio do casal em dezembro de 2021, o arguido "adotou uma atitude agressiva e conflituosa para com a vítima por via de ciúmes excessivos", tentando controlar com quem ela "se relacionava ao longo do dia e para onde se deslocava, não aceitando que se relacione com outras pessoas e amigos", em especial homens, e "procurando saber, a todo o dia e a toda a hora", com quem e em que locais se encontra, "enviando-lhe, a todo o dia e toda a hora", mensagens pelo WhatsApp.

O Ministério Público (MP) sustentou que o arguido, de 31 anos e a prestar serviço no Posto Territorial de São Martinho do Porto, "segue a ofendida (...) à distância sem se fazer notar" e, para seguir "os movimentos e localizações da ofendida" de forma remota, colocou, na primeira quinzena de maio, um dispositivo localizador GPS no carro usado por aquela.