Ministério Público deixa caducar arresto de imóveis a João Rendeiro

O Ministério Público (MP) deixou caducar o arresto de dois imóveis a João Rendeiro, ex-presidente do BPP. Um despacho do juiz do processo dos prémios dos antigos administradores do BPP, no qual o MP reclama uma indemnização de mais de 9,9 milhões de euros a favor do Estado por não pagamento de impostos, revela que "decorreu mais de um ano após o respetivo registo [da apreensão], pelo que o respetivo registo já se encontra caducado."Por considerar que se mantêm válidos os fundamentos do arresto dos imóveis, o MP, segundo o mesmo despacho, já solicitou à Conservatória do Registo Predial de Cascais que faça um novo registo da apreensão dos imóveis.Em causa estarão duas casas localizadas na Quinta Patino, uma das zonas mais caras de Cascais, que estarão em nome de sociedades offshore (controladas por Rendeiro) e não do banqueiro. Por esse motivo, o arresto dos imóveis foi registado na Conservatória do Registo Predial de Cascais de forma provisória. Neste processo, o MP reclamou a Rendeiro uma indemnização de quase 5,2 milhões de euros a favor do Estado.