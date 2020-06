Ministério Público descobriu pelo menos mais um 'saco azul' ligado ao Grupo Espírito Santo

O Ministério Público descobriu pelo menos mais um "saco azul" no Grupo Espírito Santo (BES).A informação está a ser avançada esta sexta-feira pelo jornal Observador. "A sociedade chama-se 'Alpha Management, representa um segundo 'saco azul' alegadamente gerido sob as ordens de Ricardo Salgado", escreve o jornal online.Esta nova sociedade junta-se assim à conhecida offshore Espírito Santo Enterprises, que tinha como objetivo pagar a administradores e altos funcionários do banco de forma ilícita.