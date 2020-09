Ministério Público investiga caso de bebé abandonado junto a instituição no Cacém

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra já instaurou um inquérito ao caso do bebé, com menos de um mês, abandonado na terça-feira à noite junto à Igreja Evangélica Baptista no Cacém.

"Confirma-se a instauração de um inquérito, que corre nos termos no DIAP de Sintra. Os factos foram, igualmente, comunicados ao Ministério Público, junto do Tribunal de Família e Menores de Sintra", avança ao Correio da Manhã fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

No terreno, a Polícia de Segurança Pública da divisão de Sintra já desenvolve diligências para chegar conseguir identificar quer o bebé, quer a família.

O menino continua internado, embora bem de Saúde. O hospital Amadora-Sintra aguarda que Tribunal de Menores decida o futuro do menino nascido a 26 de agosto.