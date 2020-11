Ministério Público investiga ministro Siza Vieira e João Galamba

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o órgão do Ministério Público (MP) especializado no combate à criminalidade mais complexa, e uma Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar vários membros do Governo socialista liderado por António Costa. Dois dos suspeitos são o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Ambos os governantes estão sob apertada vigilância das autoridades judiciais e policiais porque fazem parte do grupo de alvos principais num inquérito-crime que averigua indícios de tráfico de influência e corrupção, entre outros crimes económico-financeiros.



