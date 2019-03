Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público investiga uso de veículos de bombeiros em manifestação

Em causa poderá estar o alegado uso abusivo de viaturas das corporações dos bombeiros voluntários.

O Ministério Público está a investigar a utilização indevida de veículos das corporações de bombeiros para se deslocarem a uma manifestação da Liga dos Bombeiros Portugueses em Lisboa, avançou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).



"Confirma-se a existência de investigações relacionadas com a utilização de veículos das corporações nas deslocações para manifestação de bombeiros", refere a PGR numa resposta enviada à agência Lusa.



Em 24 de novembro de 2018, cerca de 3.000 bombeiros e 750 viaturas participaram, na Praça do Comércio, em Lisboa, numa manifestação organizada pela Liga dos Bombeiros Portugueses em protesto contra as propostas do Governo na área da proteção civil.



