O Ministério Público (MP) recorreu para ao Tribunal da Relação de Coimbra da decisão do juiz que liderou a fase de instrução de levar a julgamento Valdemar Alves, autarca de Pedrógão Grande, no âmbito do processo relacionado com os fogos de junho de 2017, que fizeram 66 mortos.Por outro lado, o MP também recorreu da decisão do mesmo juiz em não levar a julgamento José Graça, vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, e Sérgio Gomes e Mário Cerol, primeiro e segundo comandantes distritais da Proteção Civil.