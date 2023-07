O Ministério Público pediu uma pena de 16 anos de prisão para Flávio Fernandes, o jovem de 22 anos acusado do homicídio de ‘Pintarolas’, alcunha do fadista amador José Luís Almeida, ocorrido em Chelas, Lisboa. ‘Pintarolas’ foi morto a tiro à porta de casa em maio de 2022.





As alegações finais do julgamento decorreram segunda-feira, no Campus de Justiça. A defesa da família do fadista pediu, por seu turno, uma pena mínima de 20 anos.