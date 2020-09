Pena de 25 anos para os gémeos Emanuel e Fernando Santos, de 36 anos, e um ano de prisão efetiva para o sobrinho de ambos, Hugo Saraiva, de 22 anos, foi o pedido do Ministério Público.Os três protagonizaram a famosa fuga do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, no ano de 2018. Além do crime de evasão, os dois irmãos são ainda acusados da autoria de roubos violentos, nesse ano, a casas de idosos, que renderam mais de 430 mil euros.