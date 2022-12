Ministério Público pede absolvição de Catarina Sanches na morte do rapper Mota Jr

Catarina Sanches, amiga do rapper Mota Jr que foi condenada a quatro anos e meio de prisão por coautoria no roubo de ouro que levou à morte violenta do artista, foi julgada novamente esta quarta-feira no Tribunal de Sintra por participação no crime, após a Relação de Lisboa deferir o recurso do Ministério Público (MP) na terça-feira e pedir novo julgamento para esclarecer o papel da arguida na morte.



O MP pede absolvição da arguida e refere que não ficou provado que ela tinha visão para o túnel onde Mota Jr. foi espancado até a morte. Já o advogado da família do rapper pede justiça e conclui que as testemunhas estavam aterradas que o medo era visível.







A mãe de Mota jr. esteve presente na sessão e o seu transtorno era vísivel.

Tanto o coletivo de juízes, como o dos advogados deixaram uma palavra de apreço à mãe.

No dia 20 de dezembro será conhecida a decisão.