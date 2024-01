A procuradora do Ministério Público (MP) defendeu esta sexta-feira, no Tribunal de Coimbra, a condenação de um homem, de 64 anos, e de três filhos, todos acusados de matarem um homem à pancada e atirarem o corpo a uma vala com um bloco de 23 quilogramas amarrado.Relativamente ao quarto arguido, irmão dos restantes, sugeriu a absolvição. Já a advogada de defesa, Sandra Reis, criticou a postura do MP e considerou que todos os arguidos deverão ser absolvidos perante “a ausência de prova”.