Ministério Público pede condenação de gang das bicicletas

O Ministério Público de Portimão pediu a condenação dos sete membros de um gang de jovens que furtava motociclos, ciclomotores e bicicletas. Para dois deles, que estão em prisão preventiva, o MP pediu pena de cadeia efetiva. Para mais três, foram pedidas penas de prisão suspensas na sua execução e para os restantes dois apenas multa.Os membros do grupo, que quando foram detidos, em maio passado, tinham entre 17 e 21 anos, também furtavam máquinas de brindes em estabelecimentos. Todos os arguidos foram detidos pela PSP de Portimão, numa investigação que se prolongou por vários meses. O grupo criminoso respondia pela autoria de dezenas de furtos.Os factos ocorreram entre dezembro de 2018 e março deste ano, altura em que um dos cabecilhas sofreu um acidente com um motociclo furtado, tendo ficado ferido. Foi o primeiro a ser detido. A PSP deteve os restantes elementos em maio, incluindo o segundo líder do gang, mediante mandado de detenção.Em tribunal, os cabecilhas do grupo - atualmente com 22 anos - optaram por não prestar declarações, mas os restantes disseram que furtavam os veículos "para passear" e que "às vezes os devolviam, outras não" e mostraram-se, na sua maioria, "arrependidos". Quando a PSP desmantelou o grupo, foram feitas duas buscas domiciliárias. A PSP apreendeu um bastão extensível e artigos provenientes de furtos, como motociclos e velocípedes.