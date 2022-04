Ministério Público pede condenação dos 27 arguidos no processo Hammerskins

O Ministério Público pediu, esta terça-feira, a condenação dos 27 arguidos do processo dos ‘hammerskins’, mas deixou cair alguns crimes graves de que vinham acusados, entre outros, os arguidos Hugo Magriço e João Vaz.Nas alegações finais, a procuradora Rita Brandão deu como provado a esmagadora maioria dos factos que constam da pronúncia, mas quanto a Hugo Magriço considerou "que não há factos que comprovem a participação" do arguido num incidente grave ocorrido no Bairro Alto, Lisboa, em agosto de 2014, retirando-lhe o crime de homicídio na forma tentada, mas mantendo outros ilícitos de que está acusado, incluindo discriminação racial.Em relação a João Vaz, o Ministério Público admitiu que quanto ao testemunho prestado pelos assistentes/ofendidos sobre um incidente ocorrido em setembro de 2015, junto ao Rossio, em que foi agredido um militante da CDU, não foi possível identificar este arguido como o autor das agressões. A procuradora considerou, contudo, que as declarações prestadas por João Vaz, guarda prisional, foram no "mínimo contraditórias", feitas "ao sabor da maré".Por seu turno, seis advogados de defesa, em representação de mais de uma dezena de arguidos, pediram a absolvição dos seus constituintes, contestando o crime de discriminação racial e outros ilícitos imputados.