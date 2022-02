Ministério Público pede condenação para três dos 31 arguidos dos No Name Boys

O Ministério Público (MP) pediu esta segunda-feira, no Tribunal de Sintra, a condenação de 3 dos 31 arguidos, no processo que julga 31 elementos da claque do Benfica No Name Boys, pelo crime de homicídio qualificado tentado de um adepto do Sporting. Nas alegações finais, o procurador do MP pediu a absolvição dos outros dois arguidos acusados do ataque a João Paulo Araújo, no Estoril, em 2020.Recorde-se que a vítima, e também assistente no processo, na sessão em que prestou depoimento, afirmou não reconhecer os rostos de qualquer um dos seus agressores. O advogado de João Paulo Araújo não esteve esta segunda-feira presente -foi defendido por uma advogada oficiosa. O MP citou prova "cabal", que vai desde a troca de mensagens a imagens de videovigilância, para defender a condenação dos arguidos acusados de homicídio qualificado tentado e dos que respondem pelo crime de atentado à segurança de transporte rodoviário - apedrejamento do autocarro das águias na A2 após empate (0-0) com o Tondela, na Luz, no dia 4 de junho de 2020.O MP quer igualmente punidos os arguidos pronunciados por dano, ameaças e insultos, inscritos nas paredes do prédio onde residia o então treinador benfiquista Bruno Lage.O resto da sessão desta segunda-feira foi gasto com as alegações finais dos advogados dos arguidos, que pediram as absolvições dos clientes.