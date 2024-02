Ministério Público pede no mínimo dois anos de prisão para padre acusado de aliciar menor para fins sexuais

O Ministério Público (MP) pediu esta segunda-feira uma pena de, no mínimo, dois anos de prisão para o padre de Viseu acusado de tentativa de coação sexual agravada e aliciamento de um menor para fins sexuais, informou fonte judicial.

A pena poderá ser suspensa, defendendo o MP que o condenado tenha acompanhamento técnico "através da frequência de programas de reabilitação para agressores sexuais de crianças e jovens" e que seja sujeito a "consultas da especialidade de psiquiatria ou psicologia", se possível numa subespecialidade "direcionada para o seguimento de perturbações sexuais".

No entender do MP, o padre Luís Miguel Costa deverá ainda ficar proibido de "exercer profissão, emprego, funções ou atividades públicas ou privadas cujo exercício envolva contacto regular com menores".