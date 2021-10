Ministério Público pede pena de 18 e 20 anos para casal que matou idosa em Braga

A procuradora do Ministério Público de Braga considera não haver dúvidas de que o casal suspeito da morte de uma reformada, em Braga, em novembro do ano passado, planeou o brutal homicídio de Maria da Graça, de 69 anos, que foi asfixiada até à morte e o corpo largado num caminho de terra batida.Apesar dos arguidos se culparem mutuamente, o MP entende que só poderá ter sido Júlio Araújo, de 52 anos, a segurar nas toalhas embebidas em lixívia porque a companheira, Helena Rita, de 49 anos, não teria força para asfixiar a vítima sozinha.Ontem, nas alegações finais, a magistrada sublinhou a especial censurabilidade da conduta do casal que matou a reformada, com quem se envolveram sexualmente e atraíram para a morte à casa de ambos.Objetivo era garantir que não mudava o testamento que tinha um apartamento que revertia a favor do arguido.Nesse sentido, o Ministério Público pediu uma pena de prisão nunca inferior a 18 anos para Helena Rita e 20 anos para o companheiro.Ambos estão em prisão preventiva e são acusados de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e burla informática.