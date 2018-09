Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público pede "pena exemplar" para homem que matou e enterrou amiga no Porto

Defesa do arguido alega que a morte de Rayane Fernandes, de 30 anos, foi acidental.

Por A.I.F. | 08:45

O Ministério Público pediu esta terça-feira, no tribunal de São João Novo, no Porto, uma "pena exemplar" para Renato Farias, o homem que está acusado de matar e enterrar a amiga Rayane Fernandes, de 30 anos.



A procuradora considera que o arguido premeditou o crime, cometido a um de outubro de 2015, no centro da cidade do Porto.



Já a defesa do arguido, de 42 anos, pediu a absolvição do crime de homicídio, alegando que a morte de Rayane Fernandes foi acidental.



A leitura do acórdão está marcada para dia 26 deste mês.