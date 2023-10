O Ministério Público do Tribunal de Penafiel pediu, na quarta-feira, a pena máxima para o cidadão brasileiro pelo homicídio, em novembro de 2022, de Adolfo Monteiro, em Felgueiras.A morte à facada aconteceu à porta de um café, no centro da cidade. Nas alegações finais, a procuradora disse não ter dúvidas de que Daniel Correa atuou de forma premeditada, já que, após uma discussão com a vítima e os amigos, dirigiu-se a um supermercado para comprar a faca com que viria mais tarde a matar Adolfo.