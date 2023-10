A procuradora do Ministério Público pediu na quarta-feira penas de prisão efetivas para sete dos 17 arguidos que estão a ser julgados no Tribunal de Viseu por 133 crimes de burla e falsificação de documentos envolvendo a compra e venda de carros topo de gama.A magistrada argumentou que alguns deles faziam do crime "o seu modo de vida".Os advogados de defesa alegaram que os seus constituintes "devem ver a suas penas suspensas".