Ministério Público pede prisão para irmãos traficantes

O Ministério Público pediu esta semana a condenação dos irmãos Brízida e Vasconcelos, apanhados em flagrante na posse de 340 quilos de cocaína, em maio de 2018. Nas alegações finais, no Tribunal de Santarém, as defesas dos quatro irmãos, dois com origens em Viseu e outros dois na ilha da Madeira, pediram a absolvição dos arguidos.João Brízida, visto pela acusação como o cabecilha do grupo, garante que ele e o irmão Joaquim, um arquiteto inscrito na ordem, foram vítimas de uma rede de tráfico com origem na Venezuela. Na última audiência voltou a dizer que quando foram apanhados pela GNR a desmantelar eletrodomésticos em plena luz do dia à porta de um armazém alugado em Santarém, apenas ajudavam os irmãos Vasconcelos - ex-emigrantes que voltavam ao País. "Estou de consciência tranquila. Precisavam de ajuda como eu também já precisei", disse João.Por outro lado, os irmãos Vasconcelos, madeirenses, garantem que João e Joaquim Brízida os envolveram no esquema de tráfico de droga internacional.Os 340 quilos de cocaína foram apreendidos em duas operações distintas, lideradas pela GNR do Montijo. Primeiro foram encontrados 17 kg de droga num armazém no Montijo, em 2017. O restante foi apanhado em maio de 2018, em Santarém.A droga vinha em contentores e entrava no País através do porto de Lisboa. Renderia no mercado mais de 20 milhões de euros. A leitura da sentença decorre ainda este mês no Tribunal de Santarém.