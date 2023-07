Ministério Público poderá pedir hoje penas pesadas para arguidos acusados do homicídio de Jéssica

O Ministério Público poderá pedir esta quinta-feira penas pesadas para os principais arguidos acusados do homicídio de uma menina de 3 anos em junho do ano passado, nas alegações finais marcadas para as 13h30 no tribunal de Setúbal.

Na opinião de alguns advogados no processo, grande parte dos crimes que constam da acusação dos arguidos Ana Pinto, Justo Montes, Esmeralda Montes e Inês Sanches - a mãe da menina Jéssica Biscaia -, ficaram provados nas audiências de julgamento, pelo que admitem a possibilidade de o Ministério Público pedir penas pesadas, senão mesmo pena máxima de 25 anos de prisão para alguns deles.

O testemunho do responsável do Gabinete Médico-Legal de Setúbal, João Luís Ferreira dos Santos, não deixou margem para dúvidas sobre as agressões e maus-tratos infligidos à menina Jéssica nos cinco dias em que esteve na residência da família Montes, na cidade de Setúbal.