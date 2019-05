Ministério Público quer Diogo Gaspar em tribunal

O Ministério Público pediu esta quinta-feira o julgamento do antigo diretor do Museu da Presidência da República, Diogo Gaspar, por abuso de poder, participação económica em negócio, falsificação de documento, peculato, tráfico de influência e branqueamento de capitais.Nas suas alegações no debate instrutório da Operação Cavaleiro, Raul Soares da Veiga, advogado do arguido [no total há quatro arguidos] acusou o Ministério Público de declarações homofóbicas tendo como fundamento a avaliação das escutas presentes no processo.Segundo o Ministério Público, Diogo Gaspar – acusado de 42 crimes – utilizou a sua posição e funções no Museu da Presidência para obter vantagens indevidas.A decisão instrutória será conhecida em junho.