Ministério Público quer julgamento a homem que agrediu bebé

Padrasto deu uma "chapada" na criança de 17 meses.

01:30

O Ministério Público (MP) requereu o julgamento do homem de 33 anos que a 16 de setembro desferiu "uma chapada no enteado de 17 meses".



A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa refere que a agressão "provocou dores e hematomas ao menor".



Ao agredir o bebé, "o homem violou os deveres de proteção e cuidado, e manifestou indiferença pela criança", considerou o MP, que diz já ter "promovido os direitos do menor".