O Ministério Público (MP) quer mesmo Ljubomir Stanisic, famoso chef da televisão, julgado por corrupção ativa e desobediência, após ter alegadamente subornado o agente da PSP Nuno Marino, com o intuito de furar um bloqueio policial. E, por isso, já entrou no Tribunal da Relação de Lisboa o recurso à decisão do juiz Ivo Rosa, que havia despronunciado o cozinheiro.