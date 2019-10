Ministério Público quer mostrar vídeo que homicida filmou depois de espancar amante gay

São 55 segundos chocantes e de uma crueldade extrema. Nos dois vídeos captados por Juan Costela, de 21 anos, é possível ver Fernando Cruz, de 66, ensanguentado e em agonia, depois de ter sido violentamente espancado com murros, pontapés e joelhadas pelo jovem com quem mantinha relacionamentos ocasionais.A procuradora do Ministério Público do Tribunal de São João Novo, no Porto, quer agora exibir essas gravações em audiência - que atestam a violência do crime praticado pelo arguido, que está na cadeia.A magistrada pediu ainda a realização de perícia ao telemóvel, nomeadamente à aplicação WhatsApp. Isto porque Juan Costela, na primeira sessão de julgamento, alegou que fez os vídeos numa conversa mantida com um amigo. Justificou que lhe queria apenas mostrar a situação em que se encontrava naquele momento - minutos após ter cometido o crime na casa da vítima, na rua de Santos Pousada, no Porto, a 11 de fevereiro deste ano. Juan Costela está acusado de homicídio qualificado.Esta quarta-feira, o coletivo de juízes ouviu várias testemunhas, entre as quais o trabalhador de uma obra a quem Juan pediu para ligar para o 112. "Ele estava na janela a dizer para eu ligar por causa de uma desordem entre vizinhos em que uma pessoa se estava a sentir mal. Eu liguei e disseram-me que já estava a ir uma ambulância", disse.Na próxima sessão, além da exibição do vídeo, a procuradora pede que volte a ser ouvido o subscritor da autópsia para declarações complementares.