O Ministério Público (MP) pediu ao tribunal que julgou o caso da morte do passageiro ucraniano Ihor Homeniuk que instaure procedimento criminal contra o ex-diretor de Fronteiras do SEF António Sérgio Henriques e outros seis responsáveis.

Segundo requerimento do MP, dirigido aos juízes de julgamento e a que a Lusa teve hoje acesso, a procuradora Leonor Machado pede ao tribunal a "extração de certidão" do acórdão condenatório proferido a 10 de maio, "a fim de enviar ao Departamento de Investigação Criminal (DIAP), para instauração de procedimento criminal contra António Sérgio Henriques, à data diretor de Fronteiras do SEF, João Agostinho, inspetor Coordenador do SEF e João Diogo, inspetor-Chefe do SEF, pela prática, por cada um deles, de um crime de omissão de auxílio.

No requerimento, no qual é pedido ao juiz presidente Rui Coelho que se extraia certidão para o DIAP, o MP manifesta ainda a intenção de instaurar procedimento criminal contra Manuel Correia e Paulo Marcelo, ambos seguranças/vigilantes, pela prática, em concurso efetivo, de um crime de ofensas à integridade física graves, e um crime de omissão de auxílio, bem como a Rui Rebelo e Jorge Pimenta, seguranças/vigilantes, pela prática, por cada um deles, do crime de omissão de auxílio.



