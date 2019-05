Ministério Público quer padre condenado por burla qualificada

O Ministério Público (MP) pediu esta quarta-feira a condenação do padre de Abrantes que está a ser julgado, em Santarém, por burla qualificada e falsificação de documento.Nas alegações finais, em que quis voltar a falar, o padre José da Graça garantiu ao coletivo de juízes que desconhecia o esquema fraudulento de criação de utentes "fantasma" que permitiu à instituição a que preside, o Centro Social Interparoquial de Abrantes (CSIA), sacar ao Estado cerca de 200 mil euros em comparticipações indevidas e que agora estão a ser julgadas em tribunal.Segundo o cónego, a acusação nasceu de uma "vingança pessoal" contra si por parte do outro arguido deste processo, Pedro Moreira, o antigo terapeuta do CSIA que denunciou a fraude aos Ministérios da Saúde e da Segurança Social.Na primeira audiência do julgamento, este arguido declarou estar arrependido.O Ministério Público pediu a condenação de ambos - o terapeuta porque confessou os factos, e o padre porque tem deles pleno conhecimento, apesar de não o admitir.A leitura do acórdão ficou marcada para dia 12 de junho.