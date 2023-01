O Ministério Público (MP) recorreu das medidas de coação aplicadas a Duarte Lima no processo do homicídio de Rosalina Ribeiro. O ex-líder parlamentar do PSD saiu em liberdade, em setembro, depois de ter sido detido à porta da cadeia da Carregueira, em Sintra, onde cumpriu uma pena no caso ‘Homeland’.A juíza decretou-lhe apresentações semanais à PSP e confiscou-lhe o passaporte, apesar de o MP ter pedido prisão preventiva, alegando perigo de perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas. Duarte Lima foi acusado de ter assassinado a tiro Rosalina Ribeiro, em 2009, no Brasil.